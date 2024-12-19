شرح مادة اللغة العربية درس "حروف الجر وحروف العطف" للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"- فيديو

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة الأربعاء، عن شرح مادة اللغة العربية درس "حروف الجر وحروف العطف " للصف الثاني الابتدائي.

مديرية التعليم بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

واحتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمي للغة العربية، اليوم الموافق الأربعاء وذلك بالتزامن مع العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر والذي يحتفل به من كل عام، تزامنًا مع القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، الذي يقر بأن اللغة العربية أصبحت واحدة من اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أهمية هذا اليوم في تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية، التي تعد لغة القرآن الكريم وتلعب دورًا كبيرًا في تعزيز هويتنا الثقافية.

وقالت " إبراهيم ": يجب علينا أن نزرع في أبنائنا الوعي بقيمة اللغة العربية وأثرها في الحضارة، فهي من أقدم اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم."

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.