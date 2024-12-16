تفاصيل جولة وكيل تعليم الجيزة في مدارس إدارة الوراق التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة طناش للتعليم الأساسي، ومدرسة جزيرة محمد الابتدائية الجديدة، التابعتان لإدارة الوراق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكدت "الخطيب" على انتظام التقييمات المخصصة للتلاميذ، واطلعت على سجلات تحضير المعلمين وسجل 26 الخاص بالقرائية مشيرة إلى الاهتمام بسجلات المتابعة اليومية للمعلمين، إلى جانب أقسام شؤون العاملين وشئون الطلاب.

وشددت وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة على عدم ضم الفصول الدراسية؛ لضمان الحفاظ على الكثافة الطلابية المناسبة داخل الفصول، والتزام مدير المدرسة بمتابعة كل تفاصيل العمل الإداري والتعليمي مؤكدة على أهمية الالتزام بأعمال النظافة اليومية واستخدام المطهرات بانتظام للحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة.

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