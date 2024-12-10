"أمهات مصر" عن مبادرة "تمكين": بداية جديدة لطلاب ذوي الهمم في الجامعات

كتب - أحمد الجندي:

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بالنجاح الكبير للمرحلة الأولى من مبادرة "تمكين" التي تهدف إلى التوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم في الجامعات المصرية.

وقالت "عبير أحمد" في تصريحات صحفية، إن مبادرة "تمكين" تمثل إحدى الركائز الأساسية لجهود الدولة في دعم وتمكين ذوي الهمم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورؤية الدولة المصرية لبناء "الجمهورية الجديدة" التي تهدف إلى تعزيز المساواة وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم رسالة إلى أولياء أمور طلاب ذوي الهمم، أكدت فيها أنهم شركاء أساسيون في نجاح أبنائهم، مشيرة إلى أن دعمهم يمثل حجر الأساس في تحقيق أهداف أبنائهم التعليمية والاجتماعية. كما دعتهم إلى تشجيع أبنائهم على اكتشاف قدراتهم والمشاركة الفعالة في الأنشطة الجامعية، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم.

شهد اليوم الحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة "تمكين"، الذي أُقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي ألقى كلمة شكر فيها الرئيس لرعايته الكريمة للمبادرة.

أُقيم الحفل بالدير البحري (معبد حتشبسوت) بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء، منهم الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما حضر الحفل ممثلون عن الشركاء الدوليين، مثل جامعة "إيست لندن"، وجامعة "تكساس"، وهيئة "أميديست مصر".

وأشار الوزير في كلمته إلى أن مبادرة "تمكين"، التي انطلقت أولى فعالياتها في أكتوبر الماضي، تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وقد استهدفت المبادرة الأقاليم الجغرافية السبع المحددة ضمن مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تعزيز شمولية التعليم العالي ودعم حقوق الطلاب ذوي الهمم.

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