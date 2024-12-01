وكيل تعليم القاهرة تتفقد امتحانات شهر نوفمبر بمدارس إدارة المقطم

كتب- أحمد الجندي:

تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدارس إدارة المقطم التعليمية لمتابعة سير امتحانات شهر نوفمبر 2024.

وشملت الزيارة مدرسة تحيا مصر 3، ومدرسة الشهيد عبد الله الرسمية للغات برفقة عواطف مهنى، مدير إدارة المقطم التعليمية

وأكدت" أبو كيلة" على متابعة نسبة الحضور والغياب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، مشيرة إلى تطبيق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم والالتزام بالانضباط المدرسي لخلق بيئة تعليمية آمنة.

وشددت وكيل مديرية التربية والتعليم بمديرية القاهرة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات لمتابعة الانضباط داخل المدارس ذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة.

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