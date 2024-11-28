التعليم تُكلف المدارس بخصم الدرجات من الطلاب المتغيبين -(تفاصيل)

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطاباً إلى المديريات التعليمية يتضمن تكليفات عاجلة لمديري المديريات بخصوص الغياب ودرجات الواجب للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وشددت الوزارة على متابعة آليات المنظومة التعليمية وما تشمله من الواجبات المنزلية، وكراسات الحصة، تنفيذ التقييمات الأسبوعية، والاختبارات الشهرية وكذلك عمليات التصحيح والرصد الفوري وعدم كتابة كلمة (نظر) بالكراسات التي تخصص لها درجات، وإعطاء الدرجة داخل الكراسة، بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة.

مراعاة خصم الدرجات من الطلاب المتغيبين

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء تخصيص درجات للمواظبة والسلوك فإنه يتعين مراعاة خصم الدرجات من الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر مع رصد ذلك تباعاً، ويعتبر متابعة تنفيذ ذلك مسئولية مدير المدرسة، مع التنبيه على التوجيهات الفنية ومديري المراحل على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس بجميع مراحلها والتأكد من تنفيذ آليات التطوير وكل ما سبق.

تأتي هذه التعليمات في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء التعليمي وضمان التزام الطلاب بالحضور المدرسي وتحقيق بيئة تعليمية منتظمة.

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