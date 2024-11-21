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مواعيد امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة 2024

12:00 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة 2024

- التاريخ: تبدأ الامتحانات يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 وتنتهي يوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

- المرحلة الابتدائية: تشمل امتحانات للصفوف من الأول حتى السادس الابتدائي.

- المرحلة الإعدادية: تشمل امتحانات لصفوف الأول والثاني الإعدادي.

- المرحلة الثانوية: تشمل امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

التأكيد على الالتزام بالمواعيد

أشارت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات في جميع مدارس القاهرة، مؤكدة أن جميع الإدارات التعليمية يجب أن تتبع الجدول الزمني المعتمد لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم.

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