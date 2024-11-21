وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء يعقدان لقاءً موسعًا مع قيادات الوزارة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة 2024

- التاريخ: تبدأ الامتحانات يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 وتنتهي يوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

- المرحلة الابتدائية: تشمل امتحانات للصفوف من الأول حتى السادس الابتدائي.

- المرحلة الإعدادية: تشمل امتحانات لصفوف الأول والثاني الإعدادي.

- المرحلة الثانوية: تشمل امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

التأكيد على الالتزام بالمواعيد

أشارت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات في جميع مدارس القاهرة، مؤكدة أن جميع الإدارات التعليمية يجب أن تتبع الجدول الزمني المعتمد لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟