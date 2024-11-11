بعد قرار رد التابلت للتعليم.. أولياء الأمور يشكون من تحمل أعباء الصيانة والتلف

كتب- أحمد الجندي:

قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، إنها تلقت عدة شكاوى من أولياء الأمور بعد قرار رد التابلت المدرسي فور الإنتهاء من المرحلة الثانوية خاصة مع تواجد المشكلات الفنية المتعلقة بالتابلت لدى الطلاب في ضوء سوء استخدامهم له مما يؤدى إلى تحمل أولياء الأمور عبء التلف والصيانة.

وأوضحت "أبو غالي"، أن الكثير من الطلاب لا يستفيدون من التابلت منذ لحظة استلامه حتى خروجه من المنظومة قائله: "أقترح على الوزارة ترك الموضوع للطالب نفسه باستلام التابلت من عدمه"، حيث أنه أصبح عهدة شخصية ويتحمل الطالب مسؤوليته كاملاً، كما أن العديد من أولياء الأمور غير قادرين على تحمل أعباء الصيانة والتلف.

وأضاف مايكل فوزي: "نفترض أن الطالب استلم التابلت من الإدارة واكتشف في المدرسة أثناء فحصه أنه خارج المنظومة أو به عيوب أو ناقص من محتوياته في ذلك الوقت لو تكلمت مع أمين التوريدات هيقولي أنت السبب في خروجه".

وقال أحد أولياء الأمور: "عن نفسي لا أريد استلام التابلت الخاص بابني ويتعامل ورقيًا ويكون الموضوع اختياري وليس إجباري"، من جانبها، قالت إحدى أولياء الأمور: "نتمنى الوزارة تسمع رأي أولياء الأمور أغلبهم حاليًا رافضين استلام تابلت وبيطالبوا بامتحان ورقي".

وتابعت إحدى أولياء الأمور"، نطالب بوجود بند تخير للطالب بين استلامه أو عدمه مش كل حاجه إجبار"، الكتب كدة كدة بطبعها من على النت أو بنشتريها مش قضية.

وقالت إحدى أولياء الأمور: "الكتب كدة كدة بطبعها من على الإنترنت أو بنشتريها والاختبارات الإلكترونية لا يهتم بها العديد من الطلاب لذلك طالما الثانوية العامة ورقي يبقي ايه لازمه التابلت؟".