تحتوي على 3 تخصصات.. كل ما تريد معرفته عن مراكز التميز التابعة لـ"التعليم"

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مراكز التميز نموذجًا متطورًا من مدارس التعليم الفني؛ وهي عبارة عن شراكة مع مجموعة من الشركات ومع هيئة تمثل القطاع الاقتصادي، حيث يتم اختيار المدرسة ويتم تطويرها وتزويدها بمعدات حديثة؛ لضمان اكتساب الطلاب كل المهارات التي تؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل؛ من أجل الارتقاء والنهوض بالتعليم الفني، ويتضمن المركز مدرسة ومركزًا لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين.

مميزات مراكز التميز التابعة لوزارة التربية والتعليم

- المناهج الدراسية في مركز التميز هي مناهج تدريب مزدوج مُطورة حديثاً وبرامج تدريبية إضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتميز طلاب مركز التميز.

- معلمو مركز التميز أكفاء ومدربون على أعلى مستوى.

- البيئة التعليمية حديثة ومتطورة وآمنة تشجع على التميز والابتكار.

- يتم تطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة في مراكز التميز.

- إدارة المركز تكون بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

- يحصل خريجو مركز التميز على شهادة من وزارة التربية والتعليم الفني، وشهادة أخرى معتمدة من مجلس إدارة المركز الذي يتضمن القطاع الخاص.

شروط التقديم بمراكز التميز

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية، وأن لا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات لتخصص كهرباء وتخصص ميكانيكا، وتخصص تشغيل معادن للبنين فقط من جميع محافظات الجمهورية.

- ألا تزيد سن المتقدم على 18 عامًا.

شروط القبول بمراكز التميز

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشركاء الصناعيين والمقابلة الشخصية.