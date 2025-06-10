موعد التقدم لأولى ابتدائي ورياض أطفال بالأزهر 2026

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، عن موعد فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهريّة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن قطاع المعاهد الأزهرية، يبدأ خلال أيام، تلقي أوراق القبول بمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد "عادي - نموذجي - خاص" للعام الدراسي 2025/2024.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم لمرحلتي رياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر على الرابط التالي: اضغط هنا

وجاءت شروط التقدم والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- لا يحق لولي الأمر التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ إقرارًا عليه بذلك.

- إقرار ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدين سابقًا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

- على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.

- الأوراق المطلوبة للتقديم:

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية).

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية/ طلب التحاق – عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6 – عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

وجاء سن القبول بمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية على النحو التالي:

- سن القبول في مرحلة رياض أطفال بالمعاهد النموذجية أربع سنوات، والعادية ثلاث سنوات ونصف.

- سن القبول للصف الأول الابتدائي بالمعاهد النموذجية ست سنوات، والعادية خمس سنوات ونصف.