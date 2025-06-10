موعد التقدم لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر 2026
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، الأسبوع المقبل، فتح باب التقدم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي 2026/2025، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم لمرحلتي رياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر على الرابط التالي:
https://service.azhar.eg/
وجاءت شروط تقديم الالتحاق برياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر على النحو التالي:
- السن الرسمي للقبول:
• رياض أطفال:
من 4 سنوات حتى 5 سنوات و 11 شهر و29 يوم (يُحسب أول أكتوبر 2025).
• أولى ابتدائي:
من 6 سنوات حتى 9 سنوات بنفس التاريخ.
• في بعض المعاهد يُسمح بأقل من الـ 6 أشهر إضافية، حال وجود أماكن.
- أوراق التقديم المطلوبة:
- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر +
6 صور شخصية حديثة (خلفية بيضاء)
البطاقة الصحية للطفل + تقرير طبي بصحة جيدة وخلوه من الأمراض المعدية
صورة (أب + أم) من بطاقة الرقم القومي
إيصال مرافق (كهرباء/مياه/تليفون أرضي) لإثبات السكن
دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد .
- طريقة وشروط التقديم:
- ممنوع التقدم لأكثر من معهد في نفس الوقت
- لا بد من متابعة نتيجة التنسيق الإلكتروني عبر الموقع المعتمد.
- بعد الموافقة: يتم استيفاء الملف شخصيًا خلال 15 يوم من إعلان النتيجة
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