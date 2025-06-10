موعد التقدم لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر 2026

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، الأسبوع المقبل، فتح باب التقدم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي 2026/2025، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم لمرحلتي رياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/

وجاءت شروط تقديم الالتحاق برياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر على النحو التالي:

- السن الرسمي للقبول:

• رياض أطفال:

من 4 سنوات حتى 5 سنوات و 11 شهر و29 يوم (يُحسب أول أكتوبر 2025).

• أولى ابتدائي:

من 6 سنوات حتى 9 سنوات بنفس التاريخ.

• في بعض المعاهد يُسمح بأقل من الـ 6 أشهر إضافية، حال وجود أماكن.

- أوراق التقديم المطلوبة:

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر +

6 صور شخصية حديثة (خلفية بيضاء)

البطاقة الصحية للطفل + تقرير طبي بصحة جيدة وخلوه من الأمراض المعدية

صورة (أب + أم) من بطاقة الرقم القومي

إيصال مرافق (كهرباء/مياه/تليفون أرضي) لإثبات السكن

دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد .

- طريقة وشروط التقديم:

- ممنوع التقدم لأكثر من معهد في نفس الوقت

- لا بد من متابعة نتيجة التنسيق الإلكتروني عبر الموقع المعتمد.

- بعد الموافقة: يتم استيفاء الملف شخصيًا خلال 15 يوم من إعلان النتيجة

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