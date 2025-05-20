جميع المواد.. النماذج التجريبية للثانوية الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق الخميس بعد المقبل الـ 29 من مايو الجاري، امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمادتي القرآن والحديث لطلاب العلمي، ويؤدي طلاب القسم الأدبي نفس المادتين يوم السبت 31 من الشهر نفسه.

وبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، إتاحة النماذج التجريبية لطلاب الشهادة الثانوية 2025، استعدادا للامتحانات التي تنطلق في الـ 29 من مايو المقبل.

ويمكن للطلاب تحميل النماذج التجريبية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال الرابط التالي:

- رابط تحميل المواد الثقافية:

- رابط تحميل المواد الشرعية والعربية:

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن أرقام جلوس الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024/2025 وذلك تمهيدا لامتحانات الدور الأول، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويمكن الحصول على أرقام الجلوس، من خلال الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/StudentsGate/login.aspx

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قطاع المعاهد الأزهرية عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

اقرأ أيضاً:

للمرة الأولى.. إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالصورة

ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الطب الفرنسي "كاف" لطلاب الثانوية