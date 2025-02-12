فوز العميدة السابقة لصيدلة بنات الأزهر بمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم إفريقيا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فازت الدكتورة أماني الشريف العميدة السابقة لكلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، بمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا لمدة أربعة أعوام.

عقدت الانتخابات، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إذ أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في جلسته المنعقدة يوم ١٢ فبراير انتخاب الدكتورة أماني الشريف لمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا لمدة أربعة أعوام، حيث حصلت على ٣٧ صوتا متخطية العدد المطلوب للفوز بالمنصب.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة أماني الشريف كان قد تم انتخابها عام ٢٠٢٢، وحققت إنجازات عديدة خلال الفترة الأولى لها، ويعد مجلس الجامعة أعلى جهاز إداري يتولى الإشراف على سياسة الجامعة وبرامجها المختلفة في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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