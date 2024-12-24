فتح باب تسجيل استمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعاد قطاع المعاهد الأزهرية، صباح الثلاثاء، فتح التسجيل لاستمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بصفة استثنائية لمدة يومين.



ويمكن للطلاب تسجيل استمارات الامتحانات عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وتنطلق امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية، يوم الخميس 16 يناير المقبل، وسط إجراءات مشددة.



جاءت الأوراق المطلوبة

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- 4 صور شخصية مقاس ٤×٦ ذات خلفية بيضاء، مدون عليها الإسم والرقم القومي المكتوب في شهادة الميلاد.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة من السجل المدني.

- صورة بطاقة ولي الأمر، مدون عليها رقم الموبايل الخاص به.

- رسوم الشهادة الإعدادية والدمغات وحصر أيام الغياب.

- حافظة مستندات بلاستيك.

الفئات المسموح لها دخول الامتحانات

وجاءت الفئات المسموح لها دخول امتحانات الإعدادية الأزهرية، على النحو التالي:

- الطلاب الذين فصلوا لاستنفاذ مرات الرسوب "بالصف النهائي" من المرحلة بعد حصولهم على رخصتي الاستثناء أو عدم تمسكهم بتلك الرخصة.

- الطلاب الذين فصلوا للتخلف وللتجنيد.

- الطلاب الذين رسبوا في الصف الثاني الإعدادي من الخارج.

- الطلاب المتحفظ عليهم أو المسجونين أثناء موعد عقد الامتحانات.

اقرأ أيضا:

حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟

وظائف جديدة.. "الأزهر" تعلن حاجتها لمعيدين بكليات البنين والبنات دفعة 2014

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي مقاتلين

الصحة تكشف موقف الإصابات التنفسية.. ومقارنتها بالسنوات الماضية

منخفض أوروبي في الطقس والأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات