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تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع تزامنًا مع العام الهجري- صور

07:49 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كسوة الكعبة الجديدة
  • عرض 6 صورة
    كسوة الكعبة الجديدة
  • عرض 6 صورة
    كسوة الكعبة الجديدة
  • عرض 6 صورة
    كسوة الكعبة الجديدة
  • عرض 6 صورة
    كسوة الكعبة الجديدة
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وكالات

شهد صحن المسجد الحرام تثبيت كسوة الكعبة المشرفة الجديدة على الجهات الأربع، تزامنا مع دخول العام الهجري الجديد، بإشراف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفور وصول الكسوة إلى المسجد الحرام، صباح اليوم الخميس، تولى الفريق الفني المختص مهمة نقلها مباشرة إلى الجهات الأربع للكعبة، حيث تم تثبيتها بإجراءات دقيقة، تتماشى مع المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة، وفقا لروسيا اليوم.

وتم تنفيذ عملية التغيير بإشراف كوادر وطنية مؤهلة، شارك فيها 154 صانعا سعوديا من المتخصصين في صناعة كسوة الكعبة، مستخدمين نحو 825 كيلوجراما من الحرير الطبيعي، و120 كيلوجراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوجراما من أسلاك الفضة الخالصة، إضافة إلى 410 كجم من القطن الداخلي.

عنايةٌ بدأت منذ قديم الأزل بأول كسوة على يد نبي الله إسماعيل عليه السلام، ثم توالت حتى وصلت للعهد السعودي الزاهر؛

وحملت الكسوة الجديدة نقوشا قرآنية مطرزة بعناية فنية عالية، ضمن إطار جمالي وروحاني يعكس رمزية المكان ومكانته في قلوب المسلمين حول العالم.

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