تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا حول حكم توزيع أموال على الأطفال المتواجدين في المقابر بنية الصدقة على المتوفى، ليوضح الرأي الشرعي في هذه المسألة.

شرط النية في الصدقة

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن النية في الصدقة أمر محمود، لكن ينبغي توجيهها بشكل صحيح يحقق المقصد الشرعي ولا يؤدي إلى آثار سلبية.

إعطاء الأموال للأطفال في المقابر

وأكد أن إعطاء الأموال للأطفال في المقابر قد يساهم في ترسيخ سلوك التسول لديهم، وتحويله إلى مهنة يعتمدون عليها، وهو ما يتعارض مع توجيهات الشريعة التي تدعو إلى العمل والسعي وعدم الاتكال على الآخرين.

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، لافتًا إلى أن الإسلام يحث على الكسب الحلال والعمل، كما لا تجوز الصدقة - في بعض الحالات- لمن كان قادرًا على العمل والكسب.

الأفضل عند إخراج الصدقة

وأضاف أن الأفضل عند إخراج الصدقة هو تحري مستحقيها الحقيقيين، والتأكد من أنها تذهب لمن هم في حاجة فعلية، بما يحقق النفع دون الإضرار بالمجتمع، مؤكدًا أهمية الوعي في توجيه أعمال الخير.