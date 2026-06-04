إعلان

داعية إسلامي: الاستمرار على الطاعة بعد المواسم الإيمانية هو الثمرة الحقيقية للعبادة

كتب : محمد قادوس

11:35 ص 04/06/2026 تعديل في 02:03 م

الشيخ مصطفى ثابت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن المسلم بعد انتهاء مواسم الطاعة الكبرى، مثل الحج وشهر رمضان، يشعر برغبة قوية في الاستمرار على العبادة والتعلق بالله، مشيرًا إلى أن هذه الاستمرارية تمثل الثمرة الحقيقية لهذه المواسم الإيمانية.

وأوضح الشيخ مصطفى ثابت خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن العبادات الشاقة، كرحلة الحج أو صيام رمضان في أوقات الحر، تهدف في جوهرها إلى ترسيخ مبدأ الثبات على الطاعة، والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن الاستمرار في العبادة هو المعنى الأعمق لقبول العمل.

وأضاف الداعية الإسلامي، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان لا يخص أيامًا بعينها للعبادة دون غيرها، مستشهدًا بما روته أم المؤمنين رضي الله عنها، حين سُئلت هل كان النبي يخص أيامًا معينة، فقالت: "لا، بل كان عمله ديمة"، أي دائمًا مستمرًا دون انقطاع.

وأشار ثابت إلى أن هذا النهج النبوي يؤكد أن الطاعة ليست مرتبطة بموسم معين، بل هي رحلة عمر مستمرة، مستدلًا بقول الله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾، موضحًا أن اليقين هنا هو الموت، ما يعني أن العبادة لا تتوقف إلا بانتهاء الحياة.

وأكد الداعية أن من رحمة الله بعباده أن أحب الأعمال إليه هي الأعمال القليلة الدائمة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"، مشيرًا إلى أن الاستمرارية—even في أبسط الأعمال—هي ما يثقل ميزان الحسنات يوم القيامة.

وشدد على أن المداومة على الطاعة، ولو بالقليل، تعكس صدق العبودية لله، وتجعل حياة المسلم كلها قائمة على القرب من الله، لا ترتبط بمواسم، بل تمتد طوال العام وحتى نهاية العمر.



اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: حكم مكياج المرأة يتوقف على طريقة استخدامه والغرض منه

ما حكم ونصيب الابن المفقود من التركة؟.. أمين الفتوى يوضح

حكم الشروع في ركعتي السُّنة إذا أقيمت صلاة الجماعة.. عالم أزهري يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الاستمرار على الطاعة علامة القبول الشيخ مصطفى ثابت الحج 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

4 راحلين و 8 مناصب جديدة.. كيف أعاد الأهلي هيكلة قطاع الكرة بالنادي؟
رياضة محلية

4 راحلين و 8 مناصب جديدة.. كيف أعاد الأهلي هيكلة قطاع الكرة بالنادي؟
أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة
زووم

أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان
حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان
بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين
شئون عربية و دولية

بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين
من ضمنهم حمزة عبد الكريم..أصغر 5 لاعبين في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

من ضمنهم حمزة عبد الكريم..أصغر 5 لاعبين في كأس العالم 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد