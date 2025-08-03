حكم صلاة كبار السن صحيحة لو أخطأوا نسيانًا؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة كبار السن الذين يؤدون الفريضة ويقعون في بعض الأخطاء أثناء الركوع أو السجود بسبب النسيان أو كبر السن، هي صلاة صحيحة وجائزة ما دام الخلل غير مقصود.

وأضاف اليداك، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الواجب الشرعي على الأبناء تجاه والديهم في مثل هذه الحالات هو الإعانة العملية، بأن يصلي الابن مع والدته أو والده ما استطاع، قائلًا: "لو جاء وقت العصر مثلًا، يقول لها: انتظري يا أمي سأصلي معك، فيتحمل عنها مشقة الحركة، وتقتدي به، مما يقلل من الخطأ أو التلخبط في الركوع والسجود".

وأوضح أن وجود الأبناء في العمل أو خارج المنزل خلال أوقات معينة لا يمنع صحة صلاة الوالدة، مشيرًا إلى أن "الصلوات التي تؤديها الأم بمفردها مع وجود اللخبطة الناتجة عن السن أو النسيان لا تبطل الصلاة، ولا حرج عليها في ذلك بإذن الله تعالى".

https://youtu.be/kyE06AozoDE?si=YkAs4M_h0UIGJXH8

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