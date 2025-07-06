هل يكفر صيام يوم عاشوراء الذنوب كلها؟.. داعية يوضح

كتب-محمد قادوس:

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز إن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشأن فضل صيام يوم عاشوراء يحمل معاني عظيمة، مشيرًا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، موضحًا أن النبي لم يقيد هذا التكفير بالصغائر أو الكبائر، بل عبر عن رجاء مطلق في رحمة الله تعالى.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc": أن البعض يحاول وضع لمسته الخاصة بالتفريق بين الصغائر والكبائر في التكفير، متسائلًا: "لماذا نضيق واسعًا؟ لماذا نقول إن الله لا يغفر الكبائر بيوم؟"، مؤكدًا أن الله قال في سورة الزمر: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"، متسائلًا: "هل أغلق باب المغفرة؟".

وأشار إلى أن الحديث الصحيح في صحيح مسلم بيّن أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وليس فيه تفصيل أو استثناء، وأنه لا ينبغي التشكيك في هذا الفضل العظيم، موضحًا أن لحظة ندم واحدة، ودعوة صادقة، أو بكاء من خشية الله، كافية لتنال المغفرة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الندم توبة"، وقوله: "رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه، فيكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".

وأوضح أن لحظة إخلاص، أو دقيقتان من البكاء من خشية الله، تكفي لأن تشمل الإنسان رحمة الله الواسعة، متسائلًا: "لماذا نزن رحمة الله بموازيننا الضيقة؟"، مؤكدًا أن الله يغفر الذنوب جميعًا كما ورد في القرآن الكريم، وأن هذا ليس تجرؤًا على الله، بل هو ما علمه الله لعباده في كتابه.

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