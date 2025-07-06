متى يكون فقد البصر نعمة؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب-محمد قادوس:

قالت وسام الخولى أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى بشر بعض الناس بالجنة غير العشرة المبشرين بالجنة.

وأضافت الخولى خلال تقديم برنامج" ربنا بيحبك" على قناة" الناس": أن هناك حديث عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة"، موضحة أن كلمة "حبيبتيه" تعنى عينيه.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)