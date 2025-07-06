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متى يكون فقد البصر نعمة؟.. أمينة الفتوى تجيب

01:36 م الأحد 06 يوليه 2025

وسام الخولي أمينة الفتوى

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كتب-محمد قادوس:

قالت وسام الخولى أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى بشر بعض الناس بالجنة غير العشرة المبشرين بالجنة.

وأضافت الخولى خلال تقديم برنامج" ربنا بيحبك" على قناة" الناس": أن هناك حديث عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة"، موضحة أن كلمة "حبيبتيه" تعنى عينيه.

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فقد البصر دار الإفتاء المصرية وسام الخولى برنامج ربنا بيحبك
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