كتب- علي شبل:

أثارت تصريحات الداعية الإسلامية الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول «عدم تحريم الحشيش» بنص قرآني صريح جدلاً كبيرًا، حيث عدّ وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، الحشيش في حكم الخمر، كما عارضت دار الإفتاء تصريحات سعاد صالح بقوة، فيما استنكر الأزهر الشريف تصريح الداعية، وأصدر قراراً مهماً بشأنها... فما القصة؟

كانت الداعية وأستاذة الفقه ظهرت مؤخرا في مقطع دعائي لأحد برامج البودكاست يحمل عنوان «السر»، من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، أكدت فيه أن «تدخين الحشيش يُعدّ جائزاً شرعاً لعدم تأثيره على العقل كالخمور»، وفق قولها، مضيفة أنه «لم يرد نص صريح بتحريمه»، وهو ما أثار موجة من الاستنكار الشديد على مستويات عدة.

وزير الأوقاف يحذر

وفي أول ردود الفعل، قال وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، إن «الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء»، محذراً مما سماه «محاولات البعض تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور، والتهاون في هذا الأمر»، كما لفت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «هناك عدة مؤلفات شرعية، مثل كتاب الإمام بدر الدين الزركشي (زهر العريش في تحريم الحشيش)، وكتاباً آخر من تأليف العلامة السيد عبد الله بن الصديق، عنوانه (واضح البرهان، على تحريم الخمر والحشيش في القرآن)، تثبت حرمة الحشيش بما لا يدع مجالاً للشك».

الإفتاء: تصريح يخالف إجماع العلماء

وفي بيان صادر عن دار الإفتاء المصرية شددت الدار على «حرمة مخدر الحشيش شرعاً، باعتباره يأتي ضمن كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل»، مؤكدة أن المخدِّرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف أسمائها، من مخدِّرات طبيعية وكيميائية، وأيّاً كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب أو الشم، أو الحقن؛ «محرمة لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن».

وأوضح بيان الإفتاء أن الإجماع بين فقهاء الأمة «أكد على هذه الحُرمة، ومنهم الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه (البناية)، حيث قال في خصوص جوهر الحشيش إنه مخدر ومفتر ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه».

ولفتت الإفتاء إلى «أهمية الوعي والتثبت، وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي».

البحوث الإسلامية يستنكر تصريحات الحشيش

أما مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف فاستنكر، في بيان شديد اللهجة التصريحات غير المنضبطة في هذا الشأن، مؤكدا أن الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع.

وقال البحوث الإسلامية، إن اللجان العلمية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تابعت ردود الأفعال حول ما صرَّحت به الدكتورة سعاد صالح من أن الحشيش ليس كالخمر، وأن تناوله جائز شرعًا. وقد استعرضت اللجان تفاصيل هذا التصريح، وأصدر المجمع بيانًا جاء فيه ما يلي:

الحشيش من المواد المخدرة المفترة التي ثبت طبيًا أنها تُسكِر وتُفتر العقل، ومن ثم قامت الفتوى على تحريمه. وقد نصَّ العلماء على أن كل مفتر حرام، لقول النبي ﷺ: "كل مسكر ومفتر حرام". والمفتر هو المخدر الذي يورث الفتور والخدر في أعضاء الجسم، والحشيش مفتر للعقل ومُغيِّب للإدراك، ومثله مثل المخدرات بجميع أنواعها، لذلك أجمع الفقهاء على تحريمه، وتجريم تحليله وإشاعة ذلك يضر بالشباب ويستقطب عقولهم وطاقاتهم إلى الكود وتعطيل الوعي السليم.

وأضاف المجمع في بيانه أن القانون يُجرِّم تعاطي الحشيش وبيعه، مؤكدًا على ضرورة التثبت من الفتاوى وأخذها من مصادرها الرسمية المعتمدة.

كما أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن الدكتورة سعاد صالح لا تنتسب إلى لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وأن ما صدر عنها لا يعبر عن رأي الأزهر، ولا يمت بصلة إلى فتاوى المؤسسة القائمة على التأصيل الفقهي المنضبط.

قرار من جامعة الأزهر

يأتي هذا فيما قررت جامعة الأزهر إحالة الدكتورة سعاد صالح إلى التحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريح، وأوضحت الجامعة في بيان نشرته، اليوم السبت، أن «قرار الإحالة جاء لمخالفة قرار مجلس الجامعة رقم: (1224) لسنة 2018، الذي ينص على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر العمل، أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام، بمختلف أشكالها دون تصريح؛ ضبطاً للخطاب باسم الجامعة، وحفاظاً على مكانتها وصورتها أمام المجتمع محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً».

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