خالد الجندي: كل مشهد تراه في يومك قد يكون بابك إلى الجنة أو النار

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان يمر يوميًا بعشرات المشاهد والصور في الطريق، وكل منها قد يكون مدخله إلى الجنة أو إلى النار، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها".

وأوضح الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن على الإنسان أن يتأمل في كل ما يشاهده ويسأل نفسه: "هل هذا المشهد يدخلك الجنة أم النار؟"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأمور في الحياة قد تصلح أن تكون طريقًا إلى الخير أو الشر، ويبقى على الإنسان أن يختار.

وفي حديثه عن معنى "التفرغ للعبادة"، شبّه الجندي القلب بكوب ممتلئ بالأرز، مؤكدًا أنه لا يمكن ملؤه بالسكر إلا بعد إفراغه، موضحا: "فضّ قلبك مما سوى الله حتى يملأه الله لك سكينة وراحة".

وأضاف: "ادخل العبادة بقلب خالٍ من المشاغل الدنيوية، وافرغ نفسك لها كما أمرنا الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب".

وتابع: "ما ينفعش تصلي وإنت بتفكر في الشيك أو المصاريف أو المشاكل. ربنا قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني وقت العبادة تفرغ لها بالكامل".

وأشار إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله: "كفى بالمرء عارًا أن يقف بين يدي الله بجوارحه، أما قلبه فقد انصرف عن سيده"، داعيًا إلى الحضور الكامل في الصلاة والتوجه الصادق إلى الله تعالى.

اقرأ أيضًا:

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب