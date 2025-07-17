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المفتي الأسبق يوضح حكم التحلي بالذهب والفضة وغيرهما من المعادن للرجال والنساء

04:26 م الخميس 17 يوليو 2025

بدار الإفتاء المصرية

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كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم أو السوار أو الساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك من المعادن؟ أجاب على ذلك، فضيلة الشيخ حسن مأمون ، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي الأسبق، يحرم لُبس الذهب على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء إلا ما استثني منه للضرورة؛ فإنّه مباح للرجال.

وأضاف مأمون، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: يكره استعمال الفضة للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم؛ فإنّه يجوز بغير كراهة، وما تقضي به الضرورة.

وما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة.

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