كيف اتعامل مع جار السوء؟.. مصطفى عبد السلام يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد جامع عمرو بن العاص، إن التعامل مع جار السوء يُعد من الابتلاءات التي قد يختبر الله بها عباده، مستشهداً بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة.

وأضاف عبد السلام، خلال حواره بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على قناة" الناس": أن منهج الإسلام في التعامل مع الجار السيء يقوم على مبدأ الاعتزال بلا أذى ولا مهاترات، قائلاً: "الاختصار هو الحل، السلام عليكم يا جاري، انت في حالك وأنا في حالي، دون فتح أبواب للنقاش أو الجدال أو النزاع".

وأكد إمام مسجد جامع عمرو بن العاص، أن المسلم إذا بُلي بجار يؤذيه، يعلو صوته بالموسيقى، يضايق أولاده، يترصد له في الدخول والخروج، فعليه أن يتحلى بالحكمة ويتجنب الانجرار وراء الاستفزازات حتى لا يُفتح باب للشيطان.

وأوضح عبد السلام، ما ينفعش أدخل في خلافات بسبب الأولاد أو الزوجات، لأننا في الأول وفي الآخر جيران والباب في الباب، والعداوة إن تفاقمت ستجعل الحياة مستحيلة.

وشدد على أن الصبر على أذى الجار، مع محاولة تجنب ما يثير النزاع، هو من هدي النبي-صلى الله عليه وسلم-، ومن أبواب تحصيل الأجر عند الله، مشيراً إلى أن الدين يحث على الإحسان إلى الجار مهما كان، لكن دون التورط في نزاع قد يجر إلى ما لا تُحمد عقباه.

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