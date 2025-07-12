كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الصدقة من أعظم مفاتيح الفرج والرزق، وهي ليست فقط وسيلة لمساعدة المحتاجين، بل هي أيضًا طريق لنيل رضا الله وسكينة النفس.

وقال الشيخ خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى:"يا من تشتكي ضيق الحال وثقل الهموم، أما علمت أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتجلب البركة؟"، مشيرًا إلى أن النية الصادقة هي ما يرفع قدر الصدقة عند الله، لا مقدار المال المتصدق به.

وأضاف: "كل ما تتصدق به، يزرع في قلبك أملًا، وفي حياتك نورًا، وفي ميزانك حسنات لا تُعد".

وشدد الشيخ أحمد على أن الصدقة درع من البلاء، ومفتاح للفرج، ومصدر لسكينة القلب، داعيًا المسلمين إلى اغتنام هذا الباب العظيم من أبواب الخير، ولو بالقليل، مع إخلاص النية.

تابع: "صلوا على النبي ﷺ، وابدأوا يومكم بخطوة خير، فالخير باقٍ وأثره لا يُمحى".

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