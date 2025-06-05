الحج 2025.. بث مباشر لخطبة عرفات

كتب- محمد أبو بكر:

ألقى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، خطبة يوم عرفة اليوم الخميس، من مسجد نمرة، بعد صدور التوجيهات الملكية باختياره لإلقاء الخطبة، ليكون بذلك الخطيب السادس عشر الذي يُلقي هذه الخطبة في العهد السعودي.

وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن عن صدور التوجيهات الملكية باختيار الشيخ ابن حميد لأداء هذه المهمة الجليلة، في واحد من أبرز المشاهد الدينية في العالم الإسلامي.

من هو الشيخ صالح بن حميد؟

يُعد الشيخ الدكتور صالح بن حميد أحد أبرز علماء ودعاة المملكة، وهو عضو هيئة كبار العلماء، وعمل سابقًا رئيسًا لمجلس الشورى السعودي خلال الفترة من 2002 وحتى 2009، ثم عُيّن رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، واستمر في منصبه حتى عام 2012، حيث أُعفي ليُعين لاحقًا مستشارًا بالديوان الملكي.

وقد نال الشيخ ابن حميد جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2016، تقديرًا لعطائه العلمي والدعوي.

الحجاج على صعيد عرفات في الركن الأعظم من الحج

وشهد صعيد عرفات منذ ساعات الصباح الأولى، توافد جموع الحجاج من مختلف الجنسيات، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، وسط أجواء إيمانية مهيبة وقلوب خاشعة، حيث يتابع المسلمون حول العالم خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، قبل أداء صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

بعد عرفة.. الحجاج إلى مزدلفة

مع غروب شمس يوم عرفة، بدأت حشود الحجيج بالتوجه إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون هناك حتى فجر يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، التزامًا بسنة النبي محمد ﷺ، الذي بات فيها وصلى بها الفجر.

من جهة أخرى، أكدت بعثة الحج السياحي، في بيان لها، أن عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تسير بانضباط ودقة، ضمن خطة زمنية مدروسة، بالتعاون مع السلطات السعودية والمطوفين، لضمان وصول أكثر من 40 ألف حاج من حجاج السياحة، أي ما يعادل نحو 52% من إجمالي الحجاج المصريين، إلى مخيماتهم دون تكدس أو تأخير.

وأشارت الغرفة إلى أن مخيمات حجاج السياحة هذا العام، سواء في برامج الحج البري أو الاقتصادي، تم تجهيزها بأحدث وسائل الراحة، ومنها أجهزة تكييف عالية الكفاءة، ومواد مقاومة للحرائق، كما تم اختيار مواقعها بالقرب من طريق النفرة وجسر الجمرات لتسهيل حركة الحجاج بين المشاعر.

كما تم التعاقد مع شركتي "الماسية مشارق" و"الراجحي" لتوفير خدمات متكاملة داخل المخيمات، تشمل ثلاث وجبات يوميًا، إلى جانب مشروبات باردة وساخنة ومثلجات متوفرة على مدار الساعة، بما يضمن توفير أجواء مريحة للحجاج طوال فترة إقامتهم.

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