كتب-محمد قادوس:

خالفت 7 دول السعودية في إعلان أول أيام ذي الحجة وموعد وقفة عرفات لعام2025 ، حيث أعلنت بعض الدول بدء العشر الأوائل من ذي الحجة أمس الأربعاء، أما دول أخرى فلم تتحرى رؤية الهلال، ويوافق لديهم بداية ذي الحجة اليوم الخميس 29 مايو.

ويرصد مصراوي 7 دول تخالف السعودية في بداية ذي الحجة.. والعيد عندهم السبت

أعلنت كل من" الهند، وبنجلاديش، بروناي، وماليزيا، باكستان، والمغرب، وموريتانيا" عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، وعليه، فإن غرة شهر ذي الحجة في هذه الدول ستكون اليوم الخميس الموافق 29 مايو.

وأعلنت مجموعة من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون أمس الأربعاء 28 مايو هو غرة ذي الحجة، ويوافق عيد الأضحى في هذه الدول يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

الدول التي يكون فيها عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة وجاءت قائمة تلك الدول على النحو التالي:

جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عمان، دولة العراق، دولة أند ونسيا.

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