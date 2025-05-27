رسمياً.. 4 دول إسلامية تعلن أول ذي الحجة وتختلف حول وقفة عرفات

كتب- علي شبل:

تتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025م، ويترقب ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض إعلان رؤية هلال الشهر الفضيل الذي له مكانة خاصة؛ لأن فيه يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيد الشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة» أخرجه البيهقي.

وفيما تستطلع دار الإفتاء المصرية خلال شهر ذي الحجة، أعلنت رسمياً عدة دول إسلامية نتيجة الاستطلاع، وقد اختلفت حول تحديد غرة ذي الحجة، وبذلك تختلف حول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

إندونيسيا

استبقت إندونيسيا الجميع، وأعلنت رسميا أن غدا الأربعاء 28 مايو 2025م غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم الجمعة 06 يونيو.

ماليزيا

فيما أعلنت ماليزيا رسميا، أن غدا الأربعاء 28 مايو 2025م هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال، والخميس 29 مايو غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 07 يونيو.

‏سلطنة بروناي

أما سلطنة بروناي فأعلنت رسميا، أن غدا الأربعاء 28 مايو 2025م هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال، والخميس 29 مايو غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 07 يونيو.

سلطنة عمان

فيما أعلنت أول دولة عربية نتيجة استطلاع رؤية هلال ذي الحجة، وهي سلطنة عمان، حيث أعلنت الجهات الرسمية ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، لتبدأ غرته غدا الأربعاء 28 مايو 2025م ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 06 يونيو.

في السياق نفسه، يقول مركز الفلك الدولي إن رؤية الهلال اليوم الثلاثاء ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين، وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الجمعة 06 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.

اقرأ أيضًا:

"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

مفاجأة- أمين الفتوى: "خمسة وخميسة" تعبير مصري مبتكر عن سنة النبي وليس عن الشرك