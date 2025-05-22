أسامة قابيل يحذر من أخطر أخطاء الحجاج: قد يؤثر على صحة النسك

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الحجاج في كل عام: التعجل في أداء المناسك دون إدراك لروح العبادة ومقاصدها العظمى، مؤكدًا أن الحج ليس مجرد حركات أو طواف وسعي ورمي، بل هو رحلة تربوية عظيمة تُجدد فيها النفس عهدها مع الله.

وأضاف قابيل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض الحجاج يكتفون بمجرد أداء الأركان بصورة سريعة، أو يبحثون عن الفتاوى الميسرة دون أن يتحروا الأفضل والأكمل، فيفوتهم بذلك خشوع القلب وحضور النية، وربما يقعون في أخطاء شرعية تؤثر على صحة النسك.

وأشار إلى أن من أبرز الأخطاء: الازدحام غير المبرر عند الجمرات، والتدافع وقت الطواف والسعي، وعدم الالتزام بالتعليمات التنظيمية التي وضعتها الجهات المختصة لخدمة ضيوف الرحمن، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة التي تدعو إلى الرفق وعدم الإيذاء.

وأوضح ينبغي على الحاج أن يُقبل على هذه الرحلة المباركة بقلب خاشع، ونية صادقة، وفهم واعٍ لمعاني التوبة والتجرد والتواضع، وأن يحرص على تعلم مناسك الحج قبل السفر، حتى يؤديها كما أمر الله تعالى، وكما علّمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم".

وأكد على أن الحج ليس نهاية التديُّن، بل هو بداية جديدة لحياة عامرة بالطاعة، داعيًا الحجاج إلى أن يحملوا من هذه الرحلة زادًا من الإيمان والتقوى والسلوك الحسن، ليكونوا سفراء للرحمة والخلق في مجتمعاتهم.

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