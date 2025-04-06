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حماتي توفيت في رمضان ونسينا نشيل منها طقم الأسنان.. هل علينا ذنب؟.. عمرو الورداني يجيب

10:35 ص الأحد 06 أبريل 2025

الدكتور عمرو الورداني

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كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالين من متابعة، تقول،" وخلال عملية غسل حماتي، تم نسيان طقم الأسنان الخاص به في الجثمان، فهل علينا ذنب.. وهل لو توفي الإنسان في رمضان هل يؤجل حسابه إلى ما بعد الشهر الكريم؟

في رده، قال أمين الفتوى نسيان طقم الأسنان الخاص به في الجثمان لا يوجد عليه ذنب.

وأضاف الورداني، خلال برنامجه" ولا تعسروا" المذاع على القناة" الأولى المصرية":

وأوضح أمين الفتوى في الأحيان ترك هذه الأشياء يكون أفضل، إلا إذا كانت هناك أشياء ثمينة من الذهب وغيره، اللي عملتوه جائز، وقد يكون فيه حفاظ على حرمة الميت.

وأوضح أمين الفتوى إن الإنسان يحاسب بعد وفاته ولا صحة لتأجيل حسابه حال وفاته في رمضان، مشيرًأ إلى أن هناك أسئلة في القبر، لكن الحساب الحقيقي لكل ما يفعله الإنسان يكون يوم القيامة.

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عمرو الورداني عملية غسل متوفية نسيان طقم الأسنان
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