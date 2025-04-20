بعد جدل الهلالي وبيان الإفتاء.. المفتي: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًّا يجعله إلزامًا قانونيًّا

كتب - علي شبل:

أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موجة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى إجراء استفتاء شعبي حول إمكانية تحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وكذلك حول حكم التبرع وجعله قانونا ملزما، معتبرًا أنه "لا يوجد نص قرآني يمنع ذلك بشكل صريح"، ما دعا الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، لتوضيح الرأي الشرعي في إمكانية وضع تشريع يجعل التبرع إلزامًا قانونيًّا.

وأكد فضيلة المفتي، في بيان نشره منذ قليل، أن التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًّا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا

وقال الدكتور نظير عياد إنه "لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث أو غيره من الأموال، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، وهو مشروع ومحمود شرعًا؛ ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط شنيع بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة".

لقراءة بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي.. اضغط الرابط التالي:

بعد جدل الهلالي.. الإفتاء تحسم حكم "المساواة المطلقة في الميراث": أطروحات زائفة

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