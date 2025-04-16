بعد فخر محمد رمضان بـ"اللوك المثير".. رسالة شديدة اللهجة من أزهري: من أمن العقوبة أساء الأدب

كتب - علي شبل:

وجه الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد رمضان، بعد "اللوك" المثير للجدل الذي ظهر به خلال حفله الأخير بأمريكا، وتوجيه الفنان الشكر لصاحبة التصميم وافتخاره بملابسه التي ظهر بها وأثارت العديد من الانتقادات.

ونشر تمام رسالته مرفقا بها صورة لمحمد رمضان يشكر مصممة ملابسه الأخيرة على عبقريتها في التصميم الذي عبر - حسب رأيه- عن القوة المصرية، ليقول الداعية الأزهري إن "مثل هذا الكلام وغيره من هذا الشخص - هداه الله - دليل على أنه لا يهتم بانتقاد الناس له، ولا يُقيم لهم وزنا، ولا يعرف قيمة بلدنا مصر وحضارتها وأخلاق أهلها، ولا يتورع عن الإساءة إليها والتقليل منها".

وأضاف تمام، في رسالته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "وإذا لم يحاسب على فعلته الشنيعة هذه، وإذا لم يكن هناك موقف حاسم من السادة المسؤولين ضده، فإنه سيتمادى أكثر وأكثر في نشر المحرمات والقبح والبذاءة في المجتمع وتضييع الشباب أكثر وأكثر، وسيفتح الباب لغيره أيضا لنشر القبح والبذاءة، وبدلا من وجود نموذج واحد لنشر الخلاعة والبلطجة سيكون عندنا نماذج كثيرة، وبالتالي يفسد المجتمع أكثر وأكثر وتتسع الرقعة. ومن أمن العقوبة أساء الأدب".

وطالب الأستاذ الأزهري المؤسسات الدينية باتخاذ موقف تجاه تلك المشاهد المجتمعية، قائلًا: "على السادة المسؤولين في مؤسساتنا الدينية (الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف) تحذير الناس بشدة ووضوح من هذا الشخص وأفعاله ومن على شاكلته، فكما تعمل هذه المؤسسات على محاربة أصحاب الفكر المتطرف والإرهابيين والتحذير منهم، عليهم كذلك محاربة مثل هذا الشخص وأمثاله من أصحاب الفكر المنحل الذي يستهدف شبابنا وبلادنا ونشر المحرمات والقبح والبذاءة في المجتمع، وهؤلاء لا يقلون خطورة عن أصحاب الفكر المتطرف".

وختم تمام رسالته داعيا وزارة الأوقاف إلى "تخصيص خطب للجمعة عن التحذير من الخلاعة والمجون والفسق والفجور وتشبه الرجال بالنساء والعكس وغير ذلك من الفكر المنحل الذي انتشر في مجتمعنا للأسف الشديد.. حفظ الله مصر وشبابها وصرف عنهم كل سوء وشر".

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