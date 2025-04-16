خالد الجندي: الهداية من الله وليست وصفة طبية.. والالحاد حالة نفسية

كتب - علي شبل:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أن دور الإنسان هو اللجوء إلى الله وطلب الهداية منه، حيث يمنحها الله لمن يسعى إليها بصدق.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الله سبحانه وتعالى يمنح الإنسان ما يطلبه، ولكن يجب أن يكون هناك نية صادقة في طلب الهداية ، مشيرًا إلى أن البعض لا يحصل عليها لأنه لم يستعن بالله أو لم يطلبها بصدق.

وأكد الجندي أن الهداية ليست مجرد وصفة طبية أو صحية أو عقائدية، بل هي طريق يسير فيه العبد بإرادته، ويطلبها من الله ليهديه إلى الصواب، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾

الإلحاد حالة نفسية

وقال الجندي إن الإيمان بوجود الله لا يحتاج دائمًا إلى جدل عقلي مع المنكرين، بل يكفي أن يتأمل الإنسان في نفسه، وفي ظواهر حياتية تحدث له كل يوم، لافتا إلى أن الإلحاد حالة نفسية، وليس حالة عقلية ولا فكرية.

وتابع: "ممكن يا مولانا يكون ده رد قوي منّا على الناس اللي بيقولوا: أنا ملحد، أو مش معترف، هو فين ربنا؟ في إله أصلاً؟ أنا ما حدش عملني".

وتابع: "الرد ببساطة إن ربنا من قدراته سبحانه وتعالى، إنك بتنام وبتصحى كل يوم، طيب، مين اللي قومك بعد النوم؟ مين اللي رجع لك روحك.. المجادل هيقول: الطبيعة.. ودي مش إجابة، لأن الإنسان اللي بيجادل بينكر الواضح، زي اللي عينه فيها رمد وبيقول ما فيش شمس، رغم ضوء الشمس ظاهر قدامه".

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى ينتقد مشاهد غير أخلاقية تخالف الذوق العام: الفن رسالة وأولادنا أمانة

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

ببعت كلام حب لبنت على تطبيق "صراحة" هل علي ذنب؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

حكم الحاسد وكيف تحتمي من عينه.. وصفة من القرآن والسنة يكشف عنها مجدي عاشور