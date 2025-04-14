عالم أزهري يحذر من حديث شائع عن الحجر الأسود: مكذوب ولا يصح

كتب- علي شبل:

حذر الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، من حديث شائع منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، عن الحجر الأسود، وهو حديث مكذوب لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم.

وكان الدكتور مختار مرزوق تلقى سؤالًا من أحد طلاب كلية أصول الدين بأسيوط عن حديث (الحجر الأسود يمين الله في الأرض)، وهل هو صحيح؟.. ليرد العالم الأزهري موضحا أن هذا الحديث ورد بلفظ (الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله عز وجل أن لا يعصيه).

وأشار أستاذ التفسير إلى أنه حكم على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة بالوضع، كما ورد بلفظ (الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده) وقال: منكر رقم 223، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن أبي أبي شيبة وغيره. وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث قال : وأبو معشر ضعيف انظر العلل المتناهية.

وأضاف مرزوق، عبر صفحته على فيسبوك، أنه صح في شأن الحجر الأسود هذا الحديث الذي يدل علي جليل قدره عند الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم (إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق) رواه ابن حبان والحاكم انظر صحيح الجامع.. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

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