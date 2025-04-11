حُسن خاتمة.. وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء بالمسجد في مدينة الضبعة (فيديو)

كتب - علي شبل:

في حادثة محزنة.. شهد المسجد الكبير بمدينة الضبعة في محافظة مطروح، واقعة وفاة أحد رواد المسجد، المداومين على صلاة الجماعة ورفع الأذان بالمسجد.

كفيف ومن كبار السن إلا أن من أكثر المحافظين على صلاة الجماعة ورفع الآذان، بحسب شهادة أهالي المدينة.

فوجئ رواد المسجد عقب رفع أذان العشاء، بسقوط الشيخ الكفيف حميدة صالح قاسي الشتوري، على الأرض وذلك أثناء أدائه ركعتي السنة القبلية لصلاة العشاء، وعلى الفور سارع رواد المسجد لتفقده ومحاولة مساعدته، فاكتشفوا أنه فارق الحياة.

تداول العديد من نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة المحزنة، وأكد المتابعون أن الشيخ "صالح"، من ذوي البصيرة، محب للجميع ويسأل عن جيرانه ورواد المسجد ويزور المرضى، ووصفه الكثيرون بالصديق الذي يحبون الحديث معه وسؤاله عنهم عندما يغيبون عنه.

وأكد عدد من رواد المسجد وأهالي الضبعة، أن هذه الخاتمة تناسب الحاج حميدة صالح، ووصفوه بالمحافظ على الصلاة والصابر المحتسب، حيث فقد بصره منذ سنوات طويلة، لكنه حافظ على سلامة بصيرته، فكان من الحريصين على صلاة الجماعة ورفع الأذان في المسجد معظم الأوقات.

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