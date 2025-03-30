تنبيه مهم من دار الإفتاء بخصوص صلاة العيد وصلاة الرجال بجوار النساء

كتب- علي شبل:

في تنبيه مهم بخصوص صلاة العيد المقرر أداؤها صباح غد الإثنين 1 شوال.. حذرت دار الإفتاء المصرية من صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز.

وقالت الإفتاء، في فتوى حديثة نشرتها منذ قليل، إن "صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف (لا يجوز) وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة".

وكان مركز الأزهر العالمي للفتاوى الالكترونية أكد على أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء؛ ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله.

وشدد الأزهر للفتوى على أنه لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.

وختمت الفتوى: وخروجًا من هذا الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف؛ فإننا ننصح بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.. والله تعالى أعلى وأعلم.

اقرأ أيضًا:

بعد اختلاف الأهلة.. مرتان صام المسلمون فيهما رمضان 28 يوماً وهذا ما حدث

بعد مفاجأة موريتانيا.. 13 دولة تحتفل بعيد الفطر اليوم

دولة عربية تفاجئ مواطنيها بإعلان عيد الفطر في منتصف الليل: العيد الصبح