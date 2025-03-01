النشرة الدينية| دول تصوم ودول تفطر.. وأبرز أحكام وفتاوى الصيام



كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الجمعة 28 فبراير 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

رسمياً.. 29 دولة تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك- محدث



5 عجائب ربانية.. ماذا يحدث في أول ليلة من رمضان؟



أمين الفتوى يوضح حكم عدم الصلاة وخلع الحجاب أثناء الصيام.. هل يفسده؟



دولة عربية تخالف وتعلن الأحد أول رمضان.. لم تثبت فيها رؤية الهلال



حذر من الإفطار في هذا الوقت.. أمين الفتوى يوضح التوقيت الصحيح لكسر الصيام



في أول صلاة تراويح الليلة.. 7 أحكام ومعلومات مهمة يجب أن تعرفها



هلال رمضان يقسم بغداد.. نصف العراق يصوم السبت والآخر الأحد



تعذرت رؤية الهلال فيها.. 8 دول تعلن الأحد غرة رمضان- محدث



أمين الفتوى يكشف عن حالات قد يتعذر فيها رؤية هلال شهر رمضان



ما يجوز وما لا يجوز في رمضان.. الإفتاء تنشر 34 حكماً شرعياً عن الصيام يجب أن تعرفها



منها تكفير الذنوب وقبول الدعوة... الإفتاء تكشف عن 5 فضائل لشهر رمضان المبارك



بعد استطلاع الإمارات هلال رمضان بـ"الدرون".. ما رأي الشرع في استطلاع الأهلية بالطائرات



الإفتاء توضح متى يكون إخراج فدية الصيام وهل يجوز إخراجها قبل رمضان



سجود السهو في الصلاة قبل السلام أم بعده؟.. 3 حالات يكشف عنها أمين الفتوى



أمر خطير.. أمين الفتوى يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي



منها حكم تذوق الطعام وإفطار المرضعة.. 5 أحكام شرعية مهمة عن الصيام اعرفها قبل رمضان