توفي منذ قليل.. هيئة كبار العلماء بالأزهر تنعي أحد أعضائها العالم الجليل محمود توفيق
كتب- علي شبل:
نعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية منذ قليل.
ونشرت هيئة كبار العلماء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نعيها العالم الجليل الراحل، جاء فيه:
ببالغ الأسى ومزيد من الحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تنعي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وفاة العالم الجليل حيث انطفئت اليوم مصباح من مصابيح العلم بوفاة الفقيد
حيث ولد فضيلته في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر حاليًا، في 23/6/1951م، وقد حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1962م،ث م الإعدادية الأزهرية عام 1966م، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1970م ، ثم التحق بكلية اللغة العربية وحصل على الليسانس في اللغة العربية عام 1974م بمرتبة الشرف الأولى، ثم حصل على مرتبة التخصص الماجستير في البلاغة والنقد بتقدير ممتاز عام 1979م ، عن بحث بعنوان «آراء العصام الإسفراييني في شرحه للسمرقندي»، ثم حصل على درجة الدكتوراه العالمية عام 1983م ، بتقدير مع مرتبة الشرف الأولى ببحث تحت عنوان «التناسب القرآني عند برهان الدين البقاعي» . وقد تدرج في الوظائف العلمية من معيد إلى درجة مدرس مساعد ثم عمل مدرسا فأستاذًا مساعدًا، ثم رُقّي إلى درجة أستاذ، وقد تم تعيينه رئيسًا لقسم البلاغة بكلية اللغة العربية بالمنوفية، وأيضا شغل عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر تخصص البلاغة والنقد. وقد صدر قرار بتعيينه عضوا بهيئة كبار العلماء من رئاسة الجمهورية برقم (108) في 5/3/2020م وله عدد من المؤلفات، منها «استنباط المعاني من الكتاب والسنة » طبع بمكتبة وهبة ، و«دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين» وقد طبع أيضًا، وغير ذلك من المؤلفات النافعة في البلاغة القرآنية والنبوية والدفاع عن القرآن وبلاغته وفصاحته.
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