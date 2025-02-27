توفي منذ قليل.. هيئة كبار العلماء بالأزهر تنعي أحد أعضائها العالم الجليل محمود توفيق

كتب- علي شبل:

نعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية منذ قليل.

ونشرت هيئة كبار العلماء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نعيها العالم الجليل الراحل، جاء فيه:

ببالغ الأسى ومزيد من الحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تنعي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وفاة العالم الجليل حيث انطفئت اليوم مصباح من مصابيح العلم بوفاة الفقيد

حيث ولد فضيلته في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر حاليًا، في 23/6/1951م، وقد حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1962م،ث م الإعدادية الأزهرية عام 1966م، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1970م ، ثم التحق بكلية اللغة العربية وحصل على الليسانس في اللغة العربية عام 1974م بمرتبة الشرف الأولى، ثم حصل على مرتبة التخصص الماجستير في البلاغة والنقد بتقدير ممتاز عام 1979م ، عن بحث بعنوان «آراء العصام الإسفراييني في شرحه للسمرقندي»، ثم حصل على درجة الدكتوراه العالمية عام 1983م ، بتقدير مع مرتبة الشرف الأولى ببحث تحت عنوان «التناسب القرآني عند برهان الدين البقاعي» . وقد تدرج في الوظائف العلمية من معيد إلى درجة مدرس مساعد ثم عمل مدرسا فأستاذًا مساعدًا، ثم رُقّي إلى درجة أستاذ، وقد تم تعيينه رئيسًا لقسم البلاغة بكلية اللغة العربية بالمنوفية، وأيضا شغل عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر تخصص البلاغة والنقد. وقد صدر قرار بتعيينه عضوا بهيئة كبار العلماء من رئاسة الجمهورية برقم (108) في 5/3/2020م وله عدد من المؤلفات، منها «استنباط المعاني من الكتاب والسنة » طبع بمكتبة وهبة ، و«دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين» وقد طبع أيضًا، وغير ذلك من المؤلفات النافعة في البلاغة القرآنية والنبوية والدفاع عن القرآن وبلاغته وفصاحته.

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