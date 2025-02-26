معاذ شلبي: اتباع النبي من أعظم أسباب حب الله لنا

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن اتباع سيدنا النبي-صلى الله عليه وسلم-هو من أهم علامات حب الله للعبد، مشيرا إلى قوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم".

وأضاف شلبي خلال لقائه برنامج "ربنا بيحبك"، المذاع على قناة" الناس": أن حب الله تعالى لعباده المتبعين لرسوله الكريم هو جزاء عظيم، حيث أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط حبيب الله، بل هو أيضًا رسولنا القدوة الذي بذل وضحى في سبيل هداية الناس إلى طريق الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأوضح عضو مركز الأزهر لكن يجب أن نعلم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمات نتحدث بها، بل هو اتباع حقيقي بالأفعال كما كان يفعل الصحابة الكرام، الذين عاشوا حبهم له عن صدق وواقعية".

وأشار إلى حادثة "تحويل القبلة" كأحد أبرز الأمثلة على صدق اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "بينما الناس في صلاة الصبح في قباء إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوه".

وأضاف: رغم أن تحويل القبلة كان أمرًا عظيمًا وصعبًا، إلا أن الصحابة استجابوا بسرعة وتنفيذًا لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، مما يوضح مدى حبهم واتباعهم له.

اقرأ ايضًا

هل يستحب رفع الأذان لصلاة الجماعة في مقر العمل أو المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الداعية وسيم يوسف ينتقد الدعاء لمرضى المسلمين فقط: لماذا لا ندعو للمسيحي واليهودي والبوذي؟

زوجتي تتبادل رسائل غرامية مع شخص يعدها بالزواج فما حكم كل منهما؟.. رد غاضب من عالم أزهري