قبل الدعاء للبوذي والغناء حلال.. آراء للداعية الإماراتي وسيم يوسف مثيرة للجدل

كتب- علي شبل:

كثيراً ما يثير الداعية الإماراتي، ذو الأصول الأردنية، وسيم يوسف، الذي يزور مصر حاليا وأعلن قضاءه شهر رمضان بين أهلها، حالة من الجدل بسبب آرائه التي تحمل جانبا من التفكير والتفسير المختلف عن مشاهير العلماء والشيوخ وجهات الفتوى الرسمية، وفيما يعتبره البعض من أخطر الشخصيات على الإسلام، يراه آخرون داعية مستنيراً ومفكراً إسلامياً يحمل آراء جديرة بالطرح والمناقشة.

في التقرير التالي، يرصد مصراوي بعضا من أبرز الآراء الدينية للداعية الإسلامي الإماراتي، التي فجرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستدعت تدخلا من علماء ومشايخ للرد والتعقيب:

لماذا لا ندعو للمسيحي واليهودي والبوذي؟

وفي لقاءات فضائية مثيرة، فجرت حالة من الجدل، خلال تواجده بمصر مؤخرا، استنكر الداعية الإماراتي الدكتور وسيم يوسف قصر بعض الناس وأئمة المساجد دعاءهم بالشفاء لمرضى للمسلمين فقط، بقولهم "اللهم اشفي مرضى المسلمين"، طارحا السؤال: وهل الدعاء للشخص المسيحي حرام؟

وخلال مقابلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية صدى البلد 2، قال الداعية وسيم يوسف عن اقتصار بعض الأئمة على الدعاء للمسلمين فقط: 'لماذا نقول اللهم اشفِ مرضى المسلمين فقط؟ الألم هو الألم، سواء أصاب مسلما، مسيحيا، يهوديا، بوذيا، أو أي إنسان آخر"، مشيرا إلى أن الخير والرحمة لا يجب أن يكونا محصورين في فئة دون أخرى.

أحب سماع الأغاني

أكد يوسف، في تصريح مثير، أنه يحب سماع الأغاني ولا يوجد فيها أي شيء محرم، إنها مسألة فقهية، موضحاً أنه لا يوجد نصوص في الدين الإسلامي تحرم الغناء.

وقال وسيم يوسف خلال مقابلته بالبرنامج نفسه، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من استمع إلى مغنية صب في أذنيه الآنك يوم القيامة" حديث ضعيف، وأن حديث "ويحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" كذب من معلقات البخاري وحديث ضعيف.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات مرة زوجته عائشة رضي الله عنها خارجة من البيت، فسألها إلى أين تذهبين فقالت إن الأنصار يقيمون حفل زفاف. فقال لها: خذي لهواً يعني دفاً، فإن الأنصار يحبون اللهو.

وفي مقطع فيديو سابق، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي الداعية الإماراتي وسيم يوسف، يدندن للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم أغنية "حب إيه"، ما سبب جدلاً كبيرا على مواقع التواصل.

"لن تجد بالقرآن عقوبة لتارك الصلاة"

وحول حكم وعقوبة تارك الصلاة في الشرع، صرح الداعية والأكاديمي الإماراتي، في وقت سابق، بأنه "لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها"، ليجد تصريحه صدى وتفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الداعية الإماراتي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "لن تجد في القرآن قط عقوبة لمسلم ترك الصلاة لأن الصلاة تأتي بالحب والله لا يجبر عبدا على حبه، لن تجد، الله عز وجل لا يجبر أحدا على حبه، الله عز وجل ما خاطب عقوبة الصلاة للمسلمين، خاطب لمن كفر بالصلاة".

ودلل وسيم يوسف على عدم ذكر عقوبة تارك الصلاة في القرآن الكريم فيما كان الحديث في كتاب الله عن الكافر بالصلاة، قائلا: "وعليه فإن قوله تعالى ’ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين‘ (الآية) إذن هذه عن الكفار، الدليل أن الله ختمها (الآية) ’وكنا نكذب بيوم الدين‘.. ’فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ‘.

في الآيات السابقة يتكلم الله عمن كفر بالصلاة- يقول وسيم يوسف- لكن لم يخاطب الله تعالى قط مسلماً ترك الصلاة لأن الصلاة يريدها الله أن تقبل عليها حبا، ولو ذكرها الله كأنه يجبر المسلم على حبه والله لا يجبر أحدا على حبه، إذن الصلاة دافعها حب لله أكثر من أن يكون دافعها خشية من الله لهذا لم يذكر عقوبتها".

جدل حول ذكر مصر في القرآن

وفي تدوينة لأحد الأشخاص على منصة التواصل الاجتماعي إكس، ينكر فيها أن مصر الواردة بالقرآن الكريم ليست مصر البلد الحالي، تفاعل وسيم يوسف معها مفجرا جدلا نال حالة من الدعم والتأييد من متابعيه في مصر، ليقول الداعية الإماراتي

في رده: "غبي اللغة.. هناك فرق بين (مصراً) و (مصرَ) فرق بين التنوين والفتحة.. مصراً: أي الأمصار فهي منونه ونكرة باللغة..

مصرَ: بالفتحة اسم علم ويقصد بها مصر الحالية المعروفة..

(اهبطوا مصراً) أي اذهبوا لأي قرية من الأمصار

(ادخلوا مصرَ) اسم علم لمصر المعروفة حالياً

كل هذه المحاولات لتثبتوا أن ‎مصر لم تذكر بالقرآن! وغباء بلغتكم!! وتدعون أنكم أهل اللغة!.. يا حظ ‎مصر في غباء أعداءها".

رجال الدين يخفون 90% من أموره عن العامة

"يخفي رجال الدين 90% من الدين عن العامة ولا يريدون الناس أن تعلم ويحرفون الكلام ويكذبون إلا من رحم الله".. هكذا صرح وسيم يوسف، الداعية الإماراتي، في إحدى حلقات برنامجه "من رحيق الإيمان" متهمًا الكثير من رجال الدين بإخفاء بعض أحكامه، نافيًا أن تكون "التقية" عند الشيعة فقط كما يقول علماء السنة..

"كثيرة هي الأمور التي يخفيها رجال الدين" يقول وسيم مستعرضًا عددًا من الأحكام التي يرى أن رجال الدين يتعمدون إخفاءها منها أن تسير الجارية وصدرها مكشوف والناس تراها لأن عورتها بين السرة والركبة، مضيفًا أن في كتب الفقه مثلها كثير من الأحكام مثل حكم الدابة والغلمان وغيرها "لكنهم لا يحبون التحدث في هذه الأمور للعامة"، يقول يوسف ان رجال الدين يرون أن العامة لا يصلح لهم أن يعرفوا تعدد الآراء وأنه يجب ان تخفى عنهم بعض الامور وإذا عرضها أحد عليهم يقولون عنه انه يشكك في الإسلام، "فحديث ان الرسول يطوف على نسائه التسع بغسل واحد وان الله يطعمه ويسقيه وايضا حديث انه يربط على بطنه الحجر كلها أحاديث موجودة في الفقه الإسلامي".

ويقول وسيم: بسبب اخفاء بعض أمور الدين وعدم التناقش حولها، ينصرف الشباب عن رجال الدين وما يقولونه حسبما يرى وسيم مضيفا: "هناك تساؤلات كثيرة حول ما يخفيه رجال الدين ولذلك يبتعد الشباب عنهم".

إنكار عذاب القبر جهل

وبتصريح عن عذاب القبر وحكم إنكاره، أثار الداعية الإماراتي جدلا وتفاعلا كبيراً على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، بتأكيده أن "إنكار عذاب القبر جزء من الجهالة وأن من ينكر عذاب القبر إنسان لا يفقه" الأمر الذي أثار تفاعلا وردودا من قبل رواد مواقع التواصل وسط تجدد الجدل إن كان عذاب القبر حقيقيا أم لا.

وبعد الجدل الذي دار نشر وسيم يوسف مقطع فيديو آخر يوضح رأيه قائلًا: "لما تكلمت بالأمس عن عذاب القبر وأن إنكاره نوع من أنواع الجهالة، وأن (من ينكر ذلك) ما عندكم إسناد، والآيات التي تستدلون عليها هي ضدكم وليست معكم، ويخرج لك أحد يقول كيف يحاسبك الله قبل الحساب ومن بعثنا من المرقد.. كل هذا عندي له ردود وأتمنى أخرج اناقش أي حد ينكر عذاب القبر".

يذكر أن الداعية الإماراتي وسيم يوسف شغل سابقا منصبي خطيب مسجد الشيخ زايد بالإمارات وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير.

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