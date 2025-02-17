هل قراءة الإمام في الفاتحة «اهدنا الزِّراط المستقيم» صحيحة؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد متابعي برنامجه «ولا تعسروا» على القناة الأولى، يقول: «سمعت شيخا يقرأ سورة الفاتحة قائلا: «اهدنا الزراط المستقيم»، هل هي من القراءات العشر وما الفائدة منها؟».

وفي رده، قال «الورداني» إن قراءة «اهدنا الزراط المستقيم» من القراءات العشر وهي لقراءة خلف عن حمزة، وتعد إحدى روايات القرآن الكريم، وتعد الرواية من القراءات العشر المتواترة، ومن السبع التي أجمع على تواترها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن القراءات العشر المتواترة للقرآن الكريم، تعبر عن فصاحة القرآن، وهي أحد التعبيرات اللفظية عن الكلمات.

وختم الورداني: «القراءات العشر المتواترة، عشان نعرف إن القرآن الكريم نزل من عند الله محدش حرّفه، لأنه لو كان حد حرفه كان بقى بلسان واحد».

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