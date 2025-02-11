تبدأ غداً الأربعاء.. موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان وحكم صيامها

كـتب- علي شبل:

تحل غدا الأربعاء أول الأيام البيض المباركة من شهر شعبان، وهي أيام خير ونفحات، وصيامها سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

ويرصد مصراوي موعد الأيام الثلاثة البيض من شهر شعبان لعام 1446، وكذلك موعد ليلة النصف من شعبان، وحكم صيام تلك الأيام المباركة:

موعد الأيام البيض في شهر شعبان:

الأربعاء 13 شعبان، الموافق 2025/02/12

الخميس 14 شعبان، الموافق 2025/02/13

الجمعة 15 شعبان، الموافق 2025/02/14

موعد ليلة النصف من شعبان

أما موعد ليلة النصف من شعبان فيبدأ من أذان مغرب الخميس 14 شعبان، الموافق 2025/02/13، حتى فجر الجمعة 15 شعبان، الموافق 2025/02/14

حكم صيام ليلة النصف من شعبان

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف رغَّبَ في إحياء ليلة النصف من شعبان، واغتنام نفحاتها؛ وذلك يكون بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ ينْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ» أخرجه الدارقطني.

كما أن صيام يوم النصف من شعبان داخل في جملة الأيام البِيض المندوب إلى صيامها من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

لماذا سميت الأيام البيض؟

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

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