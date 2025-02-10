هل يجوز احتساب شنط رمضان من زكاة المال؟.. أمين الفتوى: جائز شرعًا بشروط (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة المستحقة، لافتا إلى أن هناك مساعي من المسلمين لمساعدة المحتاجين وإخراج زكاة المال وربطها بمناسبة دخول شهر رمضان.

وأوضح «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هناك شروطا لإخراج زكاة المال في شكل شنط رمضان، والأصل في الزكاة أن تخرج مالا.

وأشار إلى أنه يجب أن تصل إلى الفقراء والمحتاجين، وأن يكون الشخص الذي يحصل على الشنطة في حاجة فعلية لهذه السلع، وضرورة أن تشتمل الشنطة على سلع أساسية يحتاجها المنزل، وألا تحتوي على مواد ترفيهية.

وأضاف أن فكرة الزكاة الهدف منها مساعدة الفقير، قائلًا: «طالما بهذه السلع أرفع الفقر وأحقق الحاجة يكون ذلك جائز ولمن قام بالزكاة الثواب والأجر من الله».

وشدَّد على أن الزكاة تصبح دينًا على من مرَّت عليها سنوات، طالما بلغ المال النصاب، مؤكدًا أنه يجب إخراج الزكاة عن المدة التي لم تُخرج فيها.

وكان الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أوضح حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة، قائلًا إنه يمكن احتساب شنطة رمضان من الزكاة، إذا كانت محتويات الشنطة من المواد الأساسية التي يحتاجها الإنسان.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله-تعالى- في سورة التوبة،" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأضاف الورداني خلال لقاء سابق ببرنامجه "ولا تعسروا" عبر القناة الأولى المصرية، أنه إذا احتوت شنطة رمضان على مواد أساسية فإنها تحسب من زكاة المال، أما إذا كانت تحتوي على مواد من سبيل الترفه، فإنها لا تحتسب من الزكاة.

وأوضح أمين الفتوى، أن ثواب إعطاء الصدقة للأقارب له ثوابان وهما؛ ثواب الصدقة وثواب صلة القرابة.

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