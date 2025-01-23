هل رأى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج؟.. عالم أزهري يوضح

كتب-محمد قادوس:

هل رأى النبي-صلى الله عليه وسلم-في رحلة الإسراء والمعراج ربه؟.. سؤال يتساءلونه الكثير حول هذا الأمر، وقد تلقاه مصراوي، وعرضه على الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، ليجيب على ذلك قائلاً، هناك خلاف بين العلماء في رؤيا النبي-صلى الله عليه وسلم-لربه ليلة الإسراء والمعراج.

وأضاف الروبي في رده لمصراوي، بأنه في صحيح مسلم عن أبي ذر، قال: سألت النبي ﷺ: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورًا، وفي اللفظ الآخر قال: نور أنى أراه!، فبين ﷺ أنه لم ير ربه، وإنما رأى نورًا، وسئلت عائشة عن ذلك، فأفادت أنه لم ير ربه، وتلت قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ [الأنعام: 103]، يعني: في الدنيا.

وأوضح الداعية الإسلامي، بينما تنكر أم المؤمنين عائشة ذلك وتقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية.

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