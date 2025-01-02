أشرف الفيل: النية هي مفتاح تحويل العادات إلى عبادات

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أشرف الفيل، العالم الأزهري، على أهمية النية في تحويل الأعمال اليومية إلى عبادة تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال الشيخ أشرف الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "العمل يجب أن يكون دائمًا مصحوبًا بالنية الصافية التي توجه قلب الإنسان إلى الله تعالى، فتجعل كل عمل يقوم به عبادة، سواء كان طعامًا أو شرابًا أو حتى نومًا، فالنية تكون هي المفتاح لتحويل العادات إلى عبادات".

وأوضح: "النية هي التي تميز الأعمال بين ما هو دنيوي وما هو عبادي، فحتى الطعام الذي نأكله، إذا اتبعنا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا بنية تذوق نعمة الله والاعتراف بفضله، فإنه يصبح عبادة".

كما شدد على ضرورة أن تكون النية متوافقة مع منهج الله تعالى، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم تقول: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا"، موضحا أن العمل يجب أن يكون موافقًا لما جاء به الله ورسوله، ولا يتم وفقًا لأهواء الإنسان أو اجتهاداته الشخصية.

وأَضاف: "النية هي أساس قبول الأعمال عند الله، فإذا كانت النية فاسدة، فإن العمل لا يُقبل مهما كان ظاهره صالحًا، فالحساب عند الله مرتبط بالنية قبل العمل.. فالنية الصالحة تقوي العمل الصالح، بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح، مهما كانت جودته، لذلك، يجب أن تكون النية والإخلاص هما العنصرين الأساسيين في أي عمل نقوم به"

وأكد الشيخ أشرف الفيل أن الأعمال الدينية، مثل الصلاة والزكاة والصوم، لا بد أن تُؤدى بنية خالصة لله، مشيرًا إلى أن النية الصحيحة تعد شرطًا أساسًا لقبول العمل في الدنيا والآخرة.