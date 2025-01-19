د. عصام الروبي يوضح معنى "العقبة والمسغبة والمتربة" وسر علاقتها بالمعاصي والشهوات

كتب-محمد قادوس:

تحدث الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، عن معنى قول الله-سبحانه وتعالي-في سورة البلد "فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ *أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ"، فما هي العقبة ولماذا القرآن يقول وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ.

أوضح الروبي أن معنى العقبة الشهوات والملذات والمحرمات وهوى النفس والظلمات والمعاصي والذنوب والأشياء المحببة الي النفوس وطريق الشيطان والغواية والضلال، مشيرًا إلى أن السير في الطريق الوعر والذي يكون به اشواك وأعداء وبه أشياء مخيفة يسمى العقبة، اقتحمها أي نزل بها على الأرض الميدان.

وقال العالم الأزهري إن معنى وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة، أي مجاهدة النفس وهو شيء عظيم جدًا، منوها إلى أن القرآن الكريم بين لنا معالم الطريق فقال "فَكُّ رَقَبَةٍ" أي عتق، رقبة والآن لا يوجد عتق للرقبة، فمن الممكن ان تقف مع شخص فقير وتسانده فهذا يكون بفك رقبته من الفقر أو من الذل او من المسكنة.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما معنى المسغبة التي ورد في الآية الكريمة "أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ"، فمعناها المجاعة في يوم شديد والناس الفقراء أحوج ما يكونون إلى مد يد العون لهم بالطعام والشراب والرحمة.

وأما معنى "أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ" أي ان المسكين الذي لا يملك من الدنيا شيئا لا يملك إلا التراب ومكث على التراب ولا يملك شيئا من متطلبات الحياة، فحينما يمد الإنسان اليه يد العون فعليك ان تعلم ان هذا العمل الطيب سيكون في موازين حسناتك في الدنيا والآخرة.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟

منها قراءة آيات السكينة.. 5 نصائح لعلاج الاكتئاب ينصح بها رمضان عبدالرازق

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة وكيف نقضيها؟.. وأمين الفتوى يقدم نصيحة عملية