هل أقطع صلاة السنة في المسجد إذا أقيمت الفريضة؟.. المفتي يوضح

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إكمال صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة في المسجد، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم إكمال النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟ فقد ذهبت لصلاة الجماعة بالمسجد، وأثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة، فهل أترك صلاتي للِّحاق بالجماعة؟

في رده، أوضح الدكتور أحمد الطيب، مفتي الجمهورية الأسبق، شيخ الأزهر الحالي، أنه إذا ظنَّ المتنفِّلُ أنَّه يستطيع أن يتمَّ نفلَه ويلحق بالإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى جاز له ذلك.

وأضاف الطيب، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى إن أتمَّ ركعتَي تحية المسجد فعليه أن يقطع صلاتَه ويدخل في الجماعة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنَّ له أنْ يُكمل تحيةَ المسجد، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام. ومما سبق يعلم الجواب.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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