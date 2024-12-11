بالفيديو| أمين الفتوى: الموت على هذه الحال من علامات حسن الخاتمة

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن إحدى علامات حسن الخاتمة، وهي الموت بعد التوبة الصادقة، مشددا على أهمية المداومة على الاستغفار والتوبة لأن العمر قصير والموت قد يداهم العبد فيندم إن لم يكن قد أدرك التوبة إلى الله.

وقال عثمان إن من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أنه خلقنا ضعفاء، وهذا الضعف يقتضي منا الخطأ والتقصير، معقبًا: "لن نستطيع القيام بواجبات الله في كل شيء، فهناك أشياء نقدر عليها وأشياء أخرى لن نقدر عليها.. لكن عليكم بتقوى الله ما استطعتم".

وأضاف الدكتور عويضة عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنه علينا أن نمسي تائبين ونصبح نادمين، يأتي علينا الليل بالتوبة والاستغفار، معقبًا: "نحاول النوم ونحن مستغفرون الله عز وجل، مفرغين أذهاننا من مظالم العباد، تائبين، مؤدين ما علينا للناس، ننام ونحن مرتاحون، لأن الإنسان قد يُقبض على توبة، وهذه من علامات حسن الخاتمة، الإنسان يتوب ومن ثمّ يموت".

وتابع: "الخير والشر متواجدان عند الإنسان، ومن المستحيل أن نجد الإنسان في خير دائم، فلا بد له من التقصير، لكن العبرة في كيف ترجع إلى الله عز وجل سريعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَن زكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا".

وأكد أن الفلاح والنجاح والبركة والخير عندما تزكي هذه النفس، وتزكيتها بإبعادها عن المعاصي وتدنيسها بأن تجعلها في الخبائث والمحرمات.

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