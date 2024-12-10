هل رفض الزوجة إقامة حماتها معها نشوز؟.. 3 أمور مهمة يكشف عنها عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم رفض الزوجة إقامة حماتها معها في نفس المنزل، وهل يعد رفضها بمثابة نشوز محرم.

كان لاشين تلقى سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: بنى زوجي بيتًا جديدًا، ويريد أن ينقل أمه لتقيم معنا، فلما اعترضت قال: إنك ناشز، فهل مقاله صحيح؟

وفي رده، أكد العالم الأزهري أن حق الزوج على زوجته عظيم، وطاعته في غير معصية واجبة، ولكن لا يعني هذا التسلط أو إلغاء شخصيتها. من جهة أخرى، للزوج مسؤوليات تجاه والديه، وخاصة أمه، التي يجب أن يحسن إليها ويبرها.

واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصَّنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أبوابها الثمانية أيها شئت".

وفيما يتعلق بحكم اعتراض الزوجة على إقامة والدة الزوج معها، نبه لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى ثلاث نقاط مهمة:

1. لا يجب على الزوجة شرعًا خدمة أهل زوجها، إلا أن تقوم بذلك تفضلًا منها.

2. لا يجوز للزوج وصف زوجته بالنشوز لمجرد رفضها الإقامة مع والدة زوجها، ما دام الاعتراض قائمًا على أسباب شرعية ومقبولة.

3. من الأفضل أن تسود المودة والتفاهم بين الزوجين، وأن يتعاون كلاهما لتحقيق التوازن بين حقوق الزوجة وحقوق الأم.

وختم لاشين، ناصحا الزوجة بأن تحسن الظن بزوجها وأن تتعاون معه بما لا يضرها ولا يكلفها فوق طاقتها، وعلى الزوج أن يتفهم مشاعر زوجته ويبحث عن حلول وسط تحقق رضا الجميع.. والله تعالى أعلم.

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