محمد علي يوضح كيف أعرف أني مسحور أو محسود

كتب-محمد قادوس:

كيف أعرف أني مسحور أو محسود؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده بالتجربة كما نقل لنا أهل الاختصاص ،لا أهل الدجل والشعوذة فأعراض السحر أو المس أو حتى الحسد هو صداع متنقل، وصفرة في الوجه، كثرة التعرق والتبول، ضعف الشهية، تنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف، خفقان في القلب، حزن وضيق في الصدر، ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين، أرق في الليل، انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي، كثرة التجشؤ والتنهد، حب الانعزال، الخمول والكسل، الرغبة في النوم، ومشكلات صحية أخرى لا سبب لها طبيا، وقد توجد هذه العلامات أو بعضها بحسب قوة المرض وضعفه، وكل مرض لا يعرف له سبب عضوي.

وأضاف علي في رده لمصراوي: عن طرق العلاج فيسيرة بإذن الله تعالى وهي الرقية الشرعية، وأكل سبع تمرات من تمر العجوة ففيه كفاية من السحر والسم، فعن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول:"من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر" متفق عليه، والعجوة هي نوع من أنواع تمور المدينة.

وأوضح الداعية أن الحجامة وإخراج الصدقات للمحتاجين لها نفع عظيم بإذن الله تعالى.

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