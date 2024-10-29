الأزهر للفتوى:" اعتزل أصدقاء السوء إذا يئست من إصلاحهم"

كتب-محمد قادوس:

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نصيحة لكل شخص أن يعتزل ما يؤذيه، وعليه أن يحرص على ما يفيده، واعتزل النقاش والجدال غير المُجدي، اعتزل أصدقاء السوء إذا يئست من إصلاحهم، اعتزل هاتفك إذا ضيع وقتك وشَغَلك عن ذكر الله، وبر والديك، وحقوق زوجك وأولادك.

وأضاف الأزهر للفتوى في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: فنفسك إن لم تشغلها بالحق؛ شغلتك بالباطل.

واستشهدت لحنة الفتوى بالمركز بقول الله-تعالى- في سورة الحشر،" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ".

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